Retirarán concesiones abandonadas del transporte público

Armando Núñez Montelongo subsecretario del Transporte en el estado explicó que serán canceladas aquellas concesiones que ya no están siendo usadas

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Subsecretaria del Transporte del Gobierno del Estado reconoció que más de 4 mil concesiones del transporte público en Tamaulipas podrían ser canceladas luego de que estas quedaron en desuso con rutas abandonadas en los últimos cinco años, tan solo en Ciudad Victoria son más de 150 concesiones las que serán retiradas y reasignadas servicios de transporte que cumplan con los requisitos, pero sobre todo que tengan unidades en buenas condiciones,

Armando Núñez Montelongo subsecretario del Transporte en el estado explicó que serán canceladas aquellas concesiones que ya no están siendo usadas, porque desaparecieron las rutas del transporte en las principales ciudades de la entidad, de eso tenemos registros de los últimos cinco años, por los que todas aquellas que no se movieron se van a cancelar y reasignarlas a los lugares donde si hacer falta porque si hay mucha demanda, estamos dejando mucho pasaje.

Dijo que el reordenamiento de rutas que estamos haciendo se van a reasignar, y es que también creció mucho el transporte de personal después de la pandemia del COVID-19, por lo que se les van a otorgar concesiones, hay mucho vehículo irregular en el Mante ir ejemplo donde afortunadamente están en muy buen estado, por lo que es momento de regularizarlos para que puedan operar con los permisos correspondientes y sobre todo con su concesión

Reconoció que en Victoria si hubo varias rutas del transporte urbano que se abandonaron totalmente y desaparecieron, por lo que en la capital del estado se van a cancelar alrededor de 150 concesiones y se va analizar hacia donde pueden ser traslados los permisos para que se pueda dar un buen servicio del transporte urbano a la población en general.

Por Salvador Valadez C.