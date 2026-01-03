Sheinbaum fija postura ante el caso Maduro

Desde Palacio Nacional, la presidenta sostuvo que México no avala acciones unilaterales ni operaciones militares fuera del marco del derecho internacional.

MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rompió el silencio frente a la crisis abierta en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro, y lo hizo desde una línea conocida pero no por eso menor, rechazo a cualquier forma de intervención extranjera y defensa estricta de la soberanía de los Estados.

Desde Palacio Nacional, Sheinbaum sostuvo que México no avala acciones unilaterales ni operaciones militares fuera del marco del derecho internacional, subrayó que la captura de un jefe de Estado por fuerzas extranjeras vulnera principios básicos de convivencia entre naciones y advirtió que normalizar ese tipo de precedentes abre una ruta peligrosa en la política global.

La presidenta reiteró que la política exterior mexicana se rige por la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, una doctrina que, dijo, no depende de afinidades ideológicas ni de simpatías políticas, sino del respeto a reglas mínimas que evitan que la fuerza sustituya a la diplomacia.

Sheinbaum llamó a que el conflicto sea encauzado por vías multilaterales y planteó que la Organización de las Naciones Unidas debe asumir un papel activo para evitar una escalada regional, al tiempo que descartó que México cuente con información propia que confirme acusaciones penales difundidas en medio de la crisis.

Sin mencionar directamente a Estados Unidos, la mandataria dejó claro que México no respalda detenciones, sanciones o castigos impuestos al margen de organismos internacionales, y recordó que los conflictos internos de cada país deben resolverse sin presión externa.

La postura mexicana, firme pero contenida, busca marcar distancia de la confrontación directa y mantener un equilibrio diplomático frente a lo ocurrido en Venezuela, en un contexto internacional donde las decisiones de fuerza vuelven a ganar terreno y la legalidad parece cada vez más frágil.

El Artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas dice textualmente: “Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 3, 2026