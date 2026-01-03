«Son un ejemplo de fe»; Ese fue el mensaje de Checo Pérez por la situación política de Venezuela

El famoso piloto de la Fórmula 1 publicó un breve, pero cariño mensaje para toda la gente venezolana que está enfrentando el duro momento político actual

MÉXICO.- Múltiples son las personas del medio del espectáculo, el deporte o la música y el arte que se han unido en palabras para el pueblo venezolano que actualmente vive un duro momento político, luego de que Donald Trump interviniera en su soberanía para arrestar a al presidente Nicolás Maduro.

Uno de los más populares pilotos de la Fórmula 1, el mexicano Sergio Pérez, también conocido como Checo, dio a conocer su punto de vista a través de Instagram. En un breve mensaje, le mandó un abrazo a todos los venezolanos, asegurando que son un ejemplo de que la fe nunca debe perderse.

«Hermanos venezolanos, les mando un abrazo con mucho cariño, son un ejemplo de que la fe nunca se pierde. Mis oraciones con todos ustedes. Libre Venezuela», escribió a través de una storie en su perfil oficial de Instagram durante la tarde de este 3 de enero

¿Quién es Sergio Pérez?

Sergio Pérez, mejor conocido como «Checo» Pérez, es un piloto de automovilismo mexicano reconocido como el corredor más exitoso en la historia de su país, habiendo debutado en la Fórmula 1 en el año 2011 con la escudería Sauber. A lo largo de su trayectoria, ha pasado por equipos como McLaren, Force India y Racing Point, lo que le valió el apodo de «El niño prodigio mexicano».

Su etapa más brillante ocurrió con el equipo Red Bull Racing, al que se unió en 2021. Con la escudería austriaca, Pérez alcanzó hitos históricos, incluyendo el subcampeonato del mundo en 2023 y el tercer puesto en 2022, además de ser una pieza fundamental para que el equipo lograra el Campeonato de Constructores.

Entre sus logros más destacados durante dicha etapa, se encuentran algunas clásicas victorias en complicados circuitos como Mónaco, Singapur y Azerbaiyán, acumulando un total de 6 triunfos y 39 podios hasta el cierre de su ciclo con Red Bull a finales de 2024.

Tras tomarse un año sabático en 2025, el piloto tapatío ha confirmado su regreso a la parrilla de la Fórmula 1 para la temporada 2026. Pérez liderará el nuevo proyecto de la escudería Cadillac, equipo con el que buscará aportar su vasta experiencia en una nueva era técnica de la competición.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.