Activistas reportan primer delfín muerto en 2026 en Playa Bagdad

Los delfines son utilizados como carnada para atrapar tiburones en Tamaulipas, denunciaron activistas.

MATAMOROS, TAMAULIPAS.- Conservación e Investigación de la Biodiversidad Global A.C. (CONIBIO Global) reportó el primer delfín nariz de botella (Tursiops truncatus) muerto de 2026 en Playa Bagdad, municipio de Matamoros, Tamaulipas, aparentemente utilizado como carnada por pescadores locales para capturar tiburones.

Jesús Elías Ibarra Rodríguez, presidente de CONIBIO Global, informó que durante un recorrido de monitoreo realizado en la zona, integrantes de su equipo encontraron al ejemplar sin vida, de una especie supuestamente «Sujeta a Protección Especial», de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 059

«El delfín presenta evidencias claras de que su carne fue aprovechada, lo que indica que probablemente fue utilizado como carnada para la captura de tiburón, una práctica que desafortunadamente aún ocurre entre pescadores independientes de las comunidades de Playa Bagdad y Puerto Mezquital», indicó.

El activista alertó que la población de delfines nariz de botella de la región, se está reduciendo de manera drástica, una situación preocupante y alarmante.

Advirtió que tan sólo en 2025 se contabilizaron más de 100 delfines muertos, y ahora, iniciando un nuevo año, ya documentaron el primer ejemplar sin vida

«Esta situación no debe normalizarse. Es urgente reforzar la protección de la fauna marina y frenar estas prácticas ilegales «.

«Proteger a los delfines es proteger el equilibrio del ecosistema marino», señaló.

Apenas el pasado 26 de diciembre, uno de los técnicos comunitarios de CONIBIO Global, localizó dos delfines muertos en el kilómetro 5 al norte y la zona sur de Playa Bagdad.

En aquella ocasión, también se observaron cortes transversales en los delfines, compatibles con lesiones provocadas por cuchillos, lo que apunta directamente a los pescadores

Denuncia penal

Jesús Elías Ibarra Rodríguez, anunció que en los próximos días presentarán una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), contra quienes resulten responsables de la matanza de los delfines.

Lamentó que en el reciente hallazgo, elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), pasaron de largo, a un lado del cadáver del delfín, sin tomar registro ni evidencia de lo ocurrido, mientras que inspectores de la Profepa, sólo se limitaron a enterrar el ejemplar en la arena, para evitar que se pudiera convertir en un problema de salud pública.

El presidente de CONIBIO Global, destacó que la autoridad directamente responsable de atender estos casos es la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), pero no actúa, a pesar de la gravedad de la situación.

«Desafortunadamente la CONAPESCA en esta zona, sólo llega, hace presencia y se va; son personas que desafortunadamente los pescadores los compran con mariscos y les permiten prácticas ilegales», indicó.

El ambientalista aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a las dos cooperativas que trabajan en Matamoros, para que exhorten a los pescadores a no utilizar a los delfines como carnada, y no comprar el producto cuando se utilicen estos métodos ilícitos.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR