Aumentan choques en Altamira

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Los bomberos de Altamira atendieron un total de ocho accidentes durante el fin de semana.

El comandante de Bomberos, José Torres Gómez, informó que la densa neblina en las carreteras y avenidas de la zona incrementó el riesgo para los automovilistas.

Solicitó a la población extremar precauciones y conducir con cuidado, ya que la incidencia de hechos viales ha ido a la alza.

Advirtió que a la falta de visibilidad se suma la presencia de animales que deambulan por las vías, lo cual representa un peligro constante de choque si no se mantiene una velocidad moderada.

José Torres Gómez, hizo un llamado a la ciudadanía a tomar conciencia sobre la responsabilidad al momento de manejar.

La dependencia mantiene una vigilancia para responder a las emergencias, pero enfatizó que la prevención por parte de los conductores es la herramienta más eficaz para evitar tragedias en las vialidades del municipio.

Por Oscar Figueroa

La Razón