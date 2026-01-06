COMAPA SUR realiza reposición de pavimento tras trabajos de drenaje en amplio sector

Esta acción permitió optimizar el funcionamiento del sistema de drenaje, prevenir fugas y posibles afectaciones sanitarias, así como devolver a la ciudadanía una vialidad en condiciones adecuadas para el tránsito de peatones y automovilistas.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Como parte de las acciones integrales para el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria y urbana, COMAPA SUR llevó a cabo la reposición de pavimento posterior a la reparación de 110 metros lineales de la línea general de drenaje sanitario, en la colonia Jesús Elías Piña, sobre la calle Argentina, entre Alemania y Cañada.

Los trabajos incluyeron la rehabilitación total de la vialidad intervenida, una vez concluidas las labores técnicas en la red de drenaje, con el objetivo de restablecer las condiciones originales de la zona, garantizar una circulación segura y mejorar el entorno urbano para las familias del sector.

Esta acción permitió optimizar el funcionamiento del sistema de drenaje, prevenir fugas y posibles afectaciones sanitarias, así como devolver a la ciudadanía una vialidad en condiciones adecuadas para el tránsito de peatones y automovilistas, contribuyendo al bienestar y la calidad de vida de los habitantes.

Durante el año 2025, COMAPA SUR reforzó su compromiso con el desarrollo urbano y la mejora de los servicios básicos, al ejecutar la reposición de más de 26 mil metros cuadrados de pavimento en diversas vialidades donde previamente se realizaron trabajos de mantenimiento y rehabilitación a las redes de agua potable y drenaje sanitario.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral que prioriza la atención a la infraestructura hidráulica y sanitaria, asegurando que, una vez concluidas las intervenciones técnicas, las vialidades sean debidamente rehabilitadas para ofrecer condiciones óptimas de seguridad y movilidad en beneficio de la población.

Por Mario Prieto

La Razón