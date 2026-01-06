Confirman otro caso de gusano barrenador

El segundo caso se localizó en Altamira, en una zona cercana a la frontera con Veracruz, y corresponde a un equino que presentaba una lesión en la rodilla

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Tras la confirmación de un segundo caso de gusano barrenador en el municipio de Altamira, el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura de Tamaulipas, Antonio Varela Flores, aseguró que la situación se encuentra bajo control y reiteró que, de no detectarse nuevos casos, en un plazo de 15 días se levantará el cerco sanitario, lo que permitirá a la entidad recuperar su estatus sanitario activo.

El funcionario detalló que este segundo caso se localizó en Altamira, en una zona cercana a la frontera con Veracruz, y correspondió a un equino que presentaba una lesión en la rodilla.

Subrayó que, al momento de la inspección, las larvas ya se encontraban muertas, lo cual atribuyó a las acciones preventivas implementadas desde meses atrás.

“Cuando llegamos, las larvas ya no estaban vivas porque previamente habían desinfectado la zona con los materiales que nosotros mismos hemos entregado. Eso nos indica que la prevención está funcionando”, afirmó.

Varela Flores recordó que el primer caso se registró en el ejido Emiliano Zapata, en el municipio de Llera, donde un becerro nacido el 19 de diciembre fue reportado el día 25 con una infección en el ombligo.

Tras la toma de muestras, se confirmó la presencia del parásito, activándose de inmediato el protocolo sanitario correspondiente.

Explicó que dicho protocolo contempla la aplicación de un cerco focal de 20 kilómetros alrededor del sitio donde se detectó el animal infectado, así como una zona de amortiguamiento de 40 kilómetros adicionales.

“A partir de ahí se realiza un barrido completo, casa por casa, revisando absolutamente todos los animales domésticos y de traspatio”, precisó.

Durante estas labores, añadió, cualquier herida detectada es atendida, limpiada y tratada, además de aplicarse ivermectina como medida preventiva.

Las acciones son encabezadas por la Secretaría de Desarrollo Rural en coordinación con organismos como OIRSA, la Comisión México-Americana para la Prevención de la Fiebre Aftosa, el Comité de Fomento y Protección Pecuaria, SENASICA y los gobiernos municipales.

El titular de la dependencia destacó que incluso en municipios como Ciudad Madero y Tampico, donde prácticamente no existe zona rural, se realizaron acciones preventivas debido a la presencia de equinos utilizados para labores de carga, los cuales ya se encuentran censados, ubicados y desparasitados con apoyo de los ayuntamientos.

Asimismo, aclaró que no se han detectado casos en perros u otras mascotas, y señaló que en los Puntos de Verificación e Inspección (PVI) se reforzaron las revisiones, incluyendo animales de compañía que ingresan a la entidad.

Finalmente, reiteró que si durante 15 días no se presenta ningún nuevo caso, la zona afectada será desactivada sanitariamente. No obstante, advirtió que los trabajos de vigilancia continuarán durante seis semanas, equivalentes a dos ciclos completos de la mosca, para garantizar la erradicación total.

“Cumplido ese periodo, Tamaulipas retomará su condición de estado libre, con plena certeza sanitaria”, concluyó.

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO – LA RAZÓN