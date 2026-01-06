¿Convicción o conveniencia?

Periodistas del sur de Tamaulipas ponen la profesión bajo la lupa en su día

TAMPICO, TAMAULIPAS.- En el marco del Día del Periodista, la audiencia, radioescuchas y lectores no se quedó callada.

Opiniones críticas, mensajes incómodos y reclamos legítimos marcaron el debate abierto por MVS Noticias Tampico sobre el estado actual del periodismo en la región.

Interés. Durante el cierre de la edición nocturna del noticiario conducido por Lubín Jiménez Horak, participaron Erik Huerta Jaramillo, director de Vista Press; José Luis García Castillo, fundador de Reporte Noreste, y David Edgardo Castellanos Terán, reconocidos comunicadores tamaulipecos.

A lo largo de más de 15 minutos analizaron los riesgos de la labor informativa, la presión política, la inmediatez digital y la precarización laboral que golpea al gremio.

La opinión del público fue contundente: mayor rigor, menos complacencia y más compromiso con la verdad. En la mesa se subrayó la dificultad de las nuevas generaciones para fortalecer la profesión en un entorno de desconfianza social y frente a una clase política cada vez menos preparada y empática.

El debate más álgido giró en torno a si hoy el periodismo se ejerce por convicción o por conveniencia, una “zona de confort” que, coincidieron, ha mermado la calidad informativa.

Los panelistas cerraron con un llamado claro: reivindicar la ética, la verificación y la independencia editorial como principios irrenunciables.

Conducido por Lubín Jiménez, MVS Noticias Tampico reafirmó su papel como uno de los espacios informativos más influyentes del sur de Tamaulipas, al abrir micrófonos al análisis crítico y al juicio del público.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón