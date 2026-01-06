Dos mujeres salen heridas en una riña

El hecho se registró en calle Estados Unidos con Japón de la colonia Borreguera. Presuntamente, todo comenzó por la disputa del amor de un hombre.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Dos mujeres resultaron heridas, al protagonizar fiera riña en una colonia de la zona norte de Tampico, la tarde del martes. Un arma blanca fue utilizada para causar las lesiones.

El hecho se registró en calle Estados Unidos con Japón de la colonia Borreguera.

Presuntamente, todo comenzó por la disputa del amor de un hombre.

Primero iniciaron una discusión que poco a poco fue creciendo hasta salirse de control.

De pronto, apareció un objeto punzocortante y otra arma blanca resultando ambas con heridas sangrantes en los brazos.

Al lugar arribaron elementos de la Guardia Estatal quienes impusieron el orden para que terminara la pelea.

Solicitaron la presencia de Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas para que atendieran a las dos mujeres.

Por Benigno Solís

La Razón