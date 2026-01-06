Festival de Reyes Magos reúne a más de 7 mil personas

El Sistema DIF Nuevo Laredo y el Gobierno Municipal celebraron a niñas y niños con un magno festejo encabezado por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, que incluyó espectáculos infantiles, y rifa de regalos.

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- Más de 7 mil personas se dieron cita en el Polyforum La Fe para disfrutar del Festival de Reyes Magos 2026, un evento lleno de alegría, magia y sonrisas organizado por el Sistema DIF Nuevo Laredo en coordinación con el Gobierno Municipal, con el objetivo de brindar momentos inolvidables a las familias neolaredenses.

Desde temprana hora, niñas y niños acompañados de sus padres comenzaron a arribar al recinto para participar en esta tradicional celebración, que se desarrolló en un ambiente de sana convivencia, diversión y seguridad.

El festival fue encabezado por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal y la presidenta del Sistema DIF Nuevo Laredo, Claudette Canturosas Villarreal, quienes refrendaron su compromiso de seguir impulsando acciones que fortalezcan la unión familiar y promuevan el bienestar de la niñez en la ciudad.

“Este festival es para ustedes, porque creemos en sus sueños y en su alegría. Queremos que cada niña y cada niño de Nuevo Laredo crezca feliz, con oportunidades y rodeado de amor. Vamos a seguir trabajando todos los días para darles un mejor futuro”, expresó la alcaldesa durante su mensaje.

Como parte del programa, las familias disfrutaron de diversos espectáculos infantiles en vivo, entre ellos presentaciones tributo a Guerreras K-Pop, Beto y sus Amigos, Lilo y Stitch, Intensamente, Tralalero Tralala, el show de Peter el Mago y un colorido espectáculo de payasos que arrancó risas y aplausos entre chicos y grandes.

Uno de los momentos más esperados fue la rifa de regalos, en la que se entregaron bicicletas, scooters, patines y triciclos, generando emoción y entusiasmo entre las niñas y niños asistentes.

Además, al ingresar al evento, cada familia recibió una bolsita de dulces y una porción de Rosca de Reyes, y tuvo la oportunidad de tomarse fotografías en un set especial con los Reyes Magos, llevándose a casa un recuerdo lleno de ilusión.

El acceso al festival se realizó mediante boleto previamente entregado, lo que permitió mantener una organización ordenada y garantizar la seguridad de los asistentes.

En el evento también estuvieron presentes el diputado federal Carlos Canturosas, el director del Sistema DIF Nuevo Laredo, Viviano Vázquez Macías, así como síndicos y regidores del Republicano Ayuntamiento.

Con este tipo de actividades, el Gobierno Municipal y el Sistema DIF Nuevo Laredo reafirman su compromiso de fortalecer la convivencia familiar, promover valores y crear recuerdos inolvidables para lo más valioso de la ciudad: las niñas y los niños.

