FGR anuncia nuevos nombramientos en áreas estratégicas

Estos nombramientos se suman a los previamente anunciados,como parte del reacomodo interno de la institución.

MÉXICO.- La Fiscalía General de la República informó una serie de nombramientos en áreas clave de su estructura, realizados por su titular, Ernestina Godoy Ramos, con fundamento en la Ley Orgánica y el Estatuto Orgánico de la institución.

De acuerdo con el comunicado FGR 007/26, Raúl Armando Jiménez Vázquez fue designado como nuevo titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), mientras que David Boone de la Garza quedó al frente de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

En tanto, Mariana Díaz Figueroa asumió la titularidad de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH).

La FGR también informó el nombramiento de Laura Ángeles Gómez como Oficial Mayor; Maribel Bojorges Beltrán como Fiscal Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA); Richard Urbina Vega como titular de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos; Ulises Lara López al frente de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes; y Julio César Bonilla Gutiérrez como titular de la Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental.

Asimismo, se designó a Claudia Luengas Escudero como Consejera General; Oliver Ariel Pilares Viloria como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero; y a Omar Cruz Juárez como titular de la Unidad de Comunicación Social.

Estos nombramientos se suman a los previamente anunciados de Héctor Elizalde Mora, quien encabeza la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y César Oliveros Aparicio, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), como parte del reacomodo interno de la institución.

Por Staff