Frente frío 27 afectará a estos estados

Hay que recordar que para la temporada invernal 2025-2026, el Meteorológico prevé 48 sistemas frontales en total para México.

El Servicio Meteorológico Nacional alertó a la población sobre la llegada del nuevoFrente Frío 27, que provocará lluvias muy fuertes, bajas temperaturas, caída de nieve y aguanieve en 4 estados, principalmente, pero con efectos en varias regiones del territorio nacional.

Hay que recordar que para la temporada invernal 2025-2026, el Meteorológico prevé 48 sistemas frontales en total para México, los cuales se prolongarán hasta abril próximo.

El Frente Frío 27 entrará al país durante la tarde-noche de este martes 6 de enero de 2026, cuando se festeja el Día de Reyes. Sin embargo, tendrá dos días de permanencia.

Los estados que se verán afectados por el Frente Frío 27 de la temporada 2025-2026 son

Baja California, en donde habrá nevadas, heladas y lluvias Coahuila, se prevén temperaturas de entre 0 y 5 grados Nuevo León, se prevén temperaturas de entre -5 grados a 0 grados Tamaulipas, se prevén temperaturas de entre 0 y 5 grados Chihuahua, se prevén temperaturas de -10 a -5 °C con heladas Durango, se prevén temperaturas de -10 a -5 °C con heladas

Sin embargo, el Frente Frío 27 también provocará un descenso de temperaturas para el Valle de México, en donde incluso podría haber heladas en las zonas altas y el ambiente será fresco, aunque por la tarde volverá la calidez, sin probabilidad de lluvias.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO