Gobierno de México expresa preocupación por posible expansión de acciones militares de Estados Unidos

Frente al Consejo Permanente de la OEA, Alejandro Encinas, externó la preocupación del gobierno mexicano sobre la posibilidad de que EU expanda las acciones militares en América Latina

MÉXICO.- Frente al Consejo Permanente de la OEA, Alejandro Encinas Rodríguez, externó la preocupación del gobierno mexicano sobre la posibilidad de que Estados Unidos expanda las acciones militares en la región, tras la incursión en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y su esposa.

El embajador de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), hizo un llamado urgente a respetar el derecho internacional, a cesar y no repetir actos de agresión contra el gobierno y el pueblo de Venezuela

En sesión extraordinaria en la OEA, Alejandro Encinas Rodríguez afirmó que “estas lamentables acciones demandan una reflexión hemisférica responsable, apegada al derecho internacional y orientada a la preservación de la democracia, la paz y la estabilidad de la región”.

”Expresamos nuestra profunda preocupación por las expresiones de los últimos días, que hablan de un escalamiento o expansión de las acciones militares a otros países de la región, amenazando así la paz y estabilidad de las Américas», declaró.

El embajador mexicano destacó que la postura de México es “firme, clara e histórica”, basada en el principio de no intervención en asuntos internos de otros Estados, al tiempo que reiteró el llamado urgente a respetar el derecho internacional, y privilegiar las vías pacíficas para la solución de controversias

”Solo los pueblos pueden definir su camino, ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y definir libremente su forma de gobierno, así como su modelo económico-social, sin presiones externas”, subrayó.

Alejandro Encinas Rodríguez alertó que los cambios de régimen impulsados por actores externos y la aplicación de medidas extraterritoriales no sólo contravienen el derecho internacional, sino que históricamente han agudizado los conflictos y vulnerado el tejido social de las naciones.

” La intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar, nunca ha generado estabilidad duradera”, advirtió.

Consideró que sólo un proceso inclusivo encabezado por los venezolanos conducirá a una solución democrática y sostenible, por lo que, sostuvo, «México reitera su disposición a apoyar cualquier esfuerzo de facilitación, mediación o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y a evitar una confrontación de mayores consecuencias”.

”Como ha afirmado la presidenta de México, la historia de América Latina es clara y contundente: La intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar ni estabilidad duradera. Solo los pueblos pueden construir su propio futuro, decidir su camino, ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y definir libremente su forma de gobierno”, manifestó el representante de México ante la OEA.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR