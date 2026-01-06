Madre de Altamira pide apoyo para regresar a casa tras consultas médicas de su hijo en Victoria

Gracias al Hospital Infantil, madre e hijo han podido alimentarse y pernoctar en el albergue, pero su deseo es regresar cuanto antes a casa.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Con su hijo en brazos y una carpeta de estudios médicos bajo el brazo, doña Crescencia Jerez, originaria de Altamira, llegó a Ciudad Victoria con la esperanza de avanzar en el tratamiento de su pequeño, quien enfrenta diversos padecimientos de salud y es atendido en el Hospital Infantil, en las áreas de cardiología y neurología.

La mujer explicó que viajó a la capital del estado para realizarle análisis y valoraciones médicas, y aunque los estudios ya fueron practicados, recibió nuevas citas para los días 3 y 16 de febrero, lo que implica seguir trasladándose constantemente desde el sur de Tamaulipas.

Sin embargo, al concluir su consulta, Crescencia se encontró con un obstáculo urgente: no cuenta con recursos para pagar el pasaje de regreso a Altamira.

“Yo no pido dinero, nomás un boleto para regresar. Me lo llevo cargando, es mi niño”, relató con voz cansada, tras señalar que ni el municipio de Altamira ni otras instancias pudieron apoyarla en esta ocasión debido al periodo vacacional.

Detalló que normalmente el DIF de Altamira le otorga un documento con el que cubre la mitad del costo del pasaje, pero actualmente ese apoyo está suspendido y se reactivará después del 15 de enero. Mientras tanto, el gasto del traslado resulta difícil de solventar.

El boleto de autobús tiene un costo de 795 pesos, más la mitad del pasaje del menor, una cantidad que hoy no puede cubrir, pese a que diariamente trabaja vendiendo dulces y frituras para reunir lo necesario y no faltar a las citas médicas de su hijo. A esta situación se suma que recientemente le robaron el triciclo con el que trabajaba.

“Vengo cada 15 días. Cuando hay apoyo pago como mil 400 pesos ida y vuelta, pero cuando no hay, sí es muy pesado”, explicó.

Gracias al Hospital Infantil, madre e hijo han podido alimentarse y pernoctar en el albergue, pero su deseo es regresar cuanto antes a casa.

Por ello, Crescencia hace un llamado solidario a la ciudadanía para recibir apoyo únicamente con un boleto de autobús para regresar a Altamira.

📞 Contacto: 844 258 4111

👩‍👦 Nombre: Crescencia Jerez

📍 Origen: Altamira, Tamaulipas

A veces, un gesto tan sencillo como un pasaje puede significar descanso, alivio y esperanza para una madre que no deja de luchar por la salud de su hijo.

Por. Raúl López García