Motociclistas participan en tres accidentes por semana en Tampico

Entregan cascos para prevenir mu3rt3s y discapacidades permanentes.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- En Tampico, al menos tres motociclistas ingresan cada semana al Hospital de Especialidades Médicas IMSS-Bienestar “Carlos Canseco” tras verse involucrados en accidentes viales, muchos con lesiones graves e incluso pierden la vida; advirtió Joaquín Juárez Durán, director del nosocomio tras reunirse con la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya.

Ante esa realidad, Villarreal Anaya encabezó este martes una acción preventiva en coordinación con la Dirección de Tránsito y Vialidad; entregó 50 cascos a motociclistas que circulaban por la avenida Hidalgo, a la altura de las oficinas de la corporación vial, en el marco del Día de Reyes.

La medida busca algo elemental: proteger vidas.

“Al hospital llegan accidentados alrededor de tres motociclistas por semana y en la mayoría de los casos, incluso, a veces esas tres personas pierden la vida por los problemas que enfrentan al no haber portado un casco”.

La presidenta municipal indicó que el casco significa una línea entre la vida y la tragedia.

“Es una iniciativa que tenemos en coordinación con la Dirección de Tránsito y Vialidad para concientizar a todos los motociclistas de utilizar el casco. Hoy regalamos cascos a quienes no lo tengan e invitarlos a que hagan conciencia: pueden quedar con una discapacidad permanente, incluso perder la vida. Quien no va conduciendo también corre el mismo riesgo”.

La alcaldesa estuvo acompañada por Héctor Rodríguez Silva, director de Tránsito y Vialidad, así como por agentes viales que también entregaron 50 roscas de Reyes.

Finalmente, se informó que la corporación de Tránsito mantendrá cascos disponibles para la ciudadanía que los solicite.

Por Cynthia Gallardo

La Razón