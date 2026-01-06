¿Por qué Estados Unidos retiró cargos contra Nicolás Maduro? Lo desvinculan del llamado Cártel de Los Soles

ESTADOS UNIDOS.- El gobierno de Estados Unidos retiró los cargos que vinculaban a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, con el Cártel de Los Soles.

Se trata de la acusación que fue utilizada por el gobierno de Donald Trump para su captura, pues su gobierno lo acusó de ser el líder de un grupo criminal dedicado al narcotráfico.

Sin embargo, estos cargos fueron retirados durante su primera audiencia por la fiscalía del Juzgado Sur de Distrito de Nueva York.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos retiró la acusación más grave que tenía contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sobre su supuesto liderazgo de un grupo del narcotráfico.

De acuerdo con medios locales, los cargos fueron retirados luego de considerar que la acusación no puede ser probada.

Y es que el gobierno de Estados Unidos acusó en diversas ocasiones a Nicolás Maduro de ser el líder de un grupo criminal que nombraron “Cártel de Los Soles”.

Sin embargo, ahora señalan que dicho término no se refiere a una organización “real”, sino a una “cultura de corrupción y clientelismo” vinculada al dinero proveniente de las drogas que supuestamente entra hasta el ejército venezolano.

La acusación data de 2020, cuando el Departamento de Justicia clasificó al Cártel de Los Soles como una “organización terrorista”; para noviembre de 2025, el Departamento de Estado comenzó a clasificar la supuesta organización de la misma manera.

A pesar de ello, el llamado Cártel de Los Soles no es una organización formal, sino un término creado en la década de 1990 por medios venezolanos para referirse a Los funcionarios corruptos que reciben dinero del narcotráfico, señaló The New York Times.

Juicio contra Nicolás Maduro sigue con cargos por narcoterrorismo en Estados Unidos

A pesar de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos aceptó que el Cártel de Los Soles no es una estructura oficial, se mantendrá la acusación sobre su participación en el narcotráfico contra Nicolás Maduro.

Es decir, la Fiscalía sostendrá los cargos por narcoterrorismo, basado en la supuesta existencia del “sistema clientelar” y la “cultura de corrupción” en las instituciones venezolanas.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS