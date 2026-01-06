Problema de basureros clandestinos se agrava en Madero

El director de Servicios Públicos, Gerardo Soto reveló que en esos sitios se retiraron 36 toneladas de desechos.

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- El problema de los basureros clandestinos, se sigue agravando en distintas colonias del municipio de Madero.

La problemática se presenta principalmente en sectores como Lienzo Charro, Miramápolis, entre otros.

«En los basureros clandestinos se levantaron 36 toneladas, independientemente de lo que es la basura domiciliaria, pido a la ciudadanía que nos ayude para poder mejorar y estar más óptimos en la recolección, se trabajó en la calle Rinconada de la Lienzo Charro, prolongación Circuito Tamaulipeco en la Miramápolis», destacó. «En Miramápolis es otra situación muy importante, se quejan mucho de que la basura pero créanme que vamos constantemente a levantar, mandamos el camión de la basura y camiones de volteo con retroexcavadoras a levantar», indicó.

Reveló que sorprendieron a trabajadores de una compañía tirando residuos de una construcción por lo que acudieron de inmediato al lugar.

La plaza Vicente Guerrero también es otro punto grave ya que en la misma dejan colchones y hasta una taza de baño.

Por. Benigno Solís/La Razón