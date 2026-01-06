Revisan ganado y mascotas en ejidos de Altamira

Esta movilización busca frenar la propagación de la larva y proteger el patrimonio de las familias que habitan en la zona rural.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Autoridades de los tres niveles de gobierno, iniciaron un operativo en los ejidos del río Tamesí para inspeccionar ganado y mascotas tras detectarse un caso de gusano barrenador.

El secretario del ayuntamiento de Altamira, José Francisco Pérez Ramírez confirmó que un promedio de 10 brigadas son las encargadas de hacer el recorrido por las comunidades.

“Son diez brigadas que salieron a cubrir distintos ejidos del río Tamesí, cerca de 25 personas por parte del ayuntamiento en conjunto con brigadas de otras autoridades como Senasica”, detalló.

“De momento solo tenemos un caso positivo y la medida es preventiva”, puntualizó el funcionario sobre el estatus actual de la plaga en el municipio.

El caso confirmado el pasado fin de semana, fue en una yegua de un año en el ejido Llano Grande.

Las brigadas recorren los potreros para revisar a los animales y orientar a los productores sobre los síntomas de esta infestación.

Por Oscar Figueroa

La Razón