Siguen agresiones a tránsitos de Altamira

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Automovilistas han agredido a los agentes de tránsito de Altamira tras cometer infracciones viales.

Los ataques ocurren de forma directa contra los elementos mientras realizan sus labores de vigilancia.

La titular de la contraloría, Teresa del Carmen Torres Amador, resaltó que el equipamiento técnico de los elementos es fundamental para clarificar estos casos.

A pesar de que el año inició sin quejas formales en contra de los elementos, la violencia ciudadana continúa presente en los operativos.

El uso de cámaras corporales ha permitido documentar la falta de cooperación de algunos ciudadanos.

Estos dispositivos sirven para verificar el comportamiento de ambas partes y garantizar la transparencia en cada intervención.

“Ellos portan las cámaras corporales y es algo que nos ayuda mucho”, señaló la funcionaria al puntualizar que las grabaciones sirven como prueba ante comportamientos indebidos.

Los dispositivos no solo fiscalizan el actuar policial, sino que funcionan como un mecanismo de defensa para los trabajadores municipales.

“No solo implica que los elementos hagan bien su trabajo, sino que también hay ciudadanos que no se comportan y eso les sirve a ellos como protección”, afirmó la contralora.

A pesar de estos altercados, la corporación mantiene un seguimiento constante a través de sistemas de GPS y la atención directa a llamadas.

“En algunas ocasiones, afortunadamente también ha habido un respeto mutuo, tanto de los tránsitos como de los ciudadanos”, concluyó Teresa del Carmen Torres Amador.

Por. Óscar Figueroa

La Razón