Tráiler vuelca en el libramiento poniente

El accidente se presentó a la altura de la calle Crisantemos de la colonia Jardines de Champayán en Tampico.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La noche del lunes, un tráiler doble remolque se salió del camino, para luego volcarse a un costado del Libramiento Poniente de Tampico.

Pese a lo sucedido, el operador de la unidad salió ileso del percance.

Diferentes cuerpos de emergencia se trasladaron al lugar.

La unidad iba vacía al momento de registrarse el percance.

El tráiler se dirigía a la caseta de cobro cuando de repente el chofer perdió el control del volante, para después chocar con el barandal de contención y salirse del camino.

El tractocamión y el primer remolque terminaron a un costado de la vía rápida.

Como pudo, el operador salió de la unidad, sin sufrir lesión alguna.

Al sitio arribaron bomberos de Tampico, Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas, paramédicos de CAPUFE y elementos de Protección Civil regional, entre otros.

Personal de la Guardia Nacional tomó conocimiento del accidente.

Por. Benigno Solís/La Razón