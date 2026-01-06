VIDEO: Bombero realiza dramático rescate de perrito atrapado en un lago congelado

Un perro cayó a un estanque congelado en Rhode Island durante Año Nuevo y fue rescatado por bomberos en un operativo de alto riesgo captado en video.

RODHE ISLAND.- Un perro Golden Retriever fue rescatado con vida tras caer a un estanque congelado en Rhode Island durante la mañana del Año Nuevo, en un operativo de alto riesgo ejecutado por bomberos entrenados en rescates sobre hielo.

El momento, captado en video, muestra la peligrosa maniobra de los socorristas para salvar al animal, llamado Phoenix, que permanecía atrapado en aguas gélidas

De acuerdo con autoridades locales, el incidente ocurrió alrededor de las 9:00 de la mañana del 1 de enero en la localidad de Westerly, cuando Phoenix paseaba con su dueño y se alejó momentáneamente del camino.

El perro caminó sobre lo que parecía una superficie firme, pero el hielo era demasiado delgado y se rompió casi de inmediato.

Phoenix cayó al agua helada y quedó atrapado en medio del estanque, sin posibilidad de salir por sus propios medios. Testigos alertaron a los servicios de emergencia al ver al animal chapoteando entre los fragmentos de hielo

Rescate en condiciones extremas

Las imágenes difundidas posteriormente muestran a un bombero equipado con un traje especial para rescates en agua fría, avanzando lentamente sobre el hielo quebradizo hasta llegar al perro. En el video se observa únicamente la cabeza de Phoenix sobresaliendo del agua mientras espera, inmóvil, a ser auxiliado.

El rescatista logró abrazar al animal y, con apoyo de sus compañeros desde la orilla, regresó cuidadosamente hasta tierra firme. Ambos fueron sacados del estanque sin que se registraran lesiones graves.

Heartwarming start to 2026! Watch Hill and Misquamicut Fire Departments teamed up with Westerly Police and Ambulance to rescue a golden retriever named Phoenix from thin ice at Little Maschaug Pond in Rhode Island. Quick action saved the day—no injuries reported. Heroes in… pic.twitter.com/6Mot8rhcyF — 𝐃𝐔𝐓𝐂𝐇 (@pr0ud_americans) January 6, 2026

Aunque no se precisó la temperatura exacta del agua, las autoridades informaron que la temperatura del aire en Westerly era de aproximadamente -4 grados Celsius en ese momento, lo que incrementaba considerablemente el riesgo de hipotermia tanto para el perro como para los socorristas.

Tras el rescate, el Departamento de Bomberos de Misquamicut emitió un mensaje de advertencia a la comunidad, subrayando los riesgos que representan los cuerpos de agua congelados.

«Ningún hielo es seguro. Nuestros bomberos se entrenan exhaustivamente para rescates en agua fría y hielo, pero estas situaciones son extremadamente peligrosas», señaló la corporación en una publicación oficial.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR