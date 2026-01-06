VIDEO: Encuentra a su marido siéndole infiel con su amiga que es casada

"Le destrozaron el corazón" y "esa voz temblorosa es lo peor que se vive", son algunos de los comentarios que dejaron los internautas.

Una mujer quedó con el corazón destrozado tras descubrir que su marido le era infiel con otra mujer casada a la que ya conocía. La afectada decidió documentar todo y compartir la grabación en las redes sociales.

En el video, de 42 segundos, se observa cómo la esposa llega a la cafetería donde se encuentran su esposo y su amante. La mujer ingresa al establecimiento grabando y al fondo se ve a una pareja casi abrazada y dialogando.

La mujer los saluda y después se muestra sorprendida: “¡Wow! ¿No que no?”, cuestiona a su pareja, quien se queda callado mientras la supuesta amante se burla de la reacción de la mujer y asiente con una sonrisa cada que la fémina reclama.

“Ya te miré, hasta te tomé foto cuando te estás besando”, dijo la mujer.

La esposa confronta a su pareja y le dice que lo vio besando a la otra mujer, pero él se mantiene serio sin decir ni una sola palabra. Entonces, la mujer engañada amenaza a la supuesta amante con ir a acusarla con su esposo

La otra mujer le responde sonriendo “ándale, ve”, restándole importancia a la amenaza. Esto da a entender que ambas se conocen. Después, la mujer que graba le reclama a su pareja que lo están usando; argumenta que la hermana de su «nueva conquista» le aconsejaba que afectara a su marido y que la mujer está de acuerdo con su familiar.

Aunque la relación entre ambas mujeres no era tan cercana, el video mostraría que si se frecuentaban y por eso la afectada dialogaba con la hermana de la supues amante sin imaginarse lo que pasaría entre ella y su marido.

La grabación termina con el hombre levantándose de la mesa sin confirmar ni desmentir su relación extramarital, saliendo aparentemente del establecimiento.

En redes sociales, los usuarios mostraron su disgusto por el actuar del marido y por la actitud burlona de la otra mujer. Además, lamentaron que en algún punto del video la voz de la mujer que graba se entrecortara: «esa voz temblorosa es lo peor que se vive», «no le venían palabras por el dolor», «le destrozaron el corazón, no esperen un discurso elaborado».

El video fue compartido por la cuenta de TikTok morenagarcia696 y la mujer prometió subir pronto la segunda parte para dar más detalles.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO