Viene primer frío de enero este fin de semana

Una masa de aire frío marítimo polar impactará a Tamaulipas durante el fin de semana, provocando un cambio notable en las condiciones del tiempo

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Una masa de aire frío marítimo polar impactará a Tamaulipas durante el fin de semana, provocando un cambio notable en las condiciones del tiempo, de acuerdo con el más reciente aviso emitido por Meteo Alert.

El sistema frontal traerá consigo evento de norte de moderado a fuerte, principalmente en la zona costera y regiones del centro y norte del estado, lo que generará rachas intensas de viento y oleaje elevado en el litoral tamaulipeco.

Previo al ingreso del norte, se prevé potencial de lluvias, las cuales podrían presentarse de manera dispersa. Posteriormente, con el establecimiento de la masa de aire frío, aumentaría la probabilidad de lloviznas intermitentes, principalmente en zonas urbanas y serranas.

Meteo Alert advierte además un descenso moderado en las temperaturas, con ambiente frío que se mantendría durante varios días, especialmente durante las noches y madrugadas, cuando los valores térmicos podrían registrar sus niveles más bajos del periodo.

Ante este panorama, se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente por los efectos del viento, el frío prolongado y las condiciones de humedad, así como mantenerse atentos a los avisos meteorológicos oficiales durante el desarrollo del evento.

Por. Antonio H. Mandujano