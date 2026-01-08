Adeudo de Pemex por 5 mil mdp provoca cierre de empresas en el sur de Tamaulipas

El adeudo de alrededor de 5 mil millones de pesos de Pemex con proveedores locales ha provocado el cierre y la paralización de empresas en el sur de Tamaulipas.

El adeudo de aproximadamente 5 mil millones de pesos que Petróleos Mexicanos mantiene con proveedores locales ha provocado el cierre y la paralización de operaciones de diversas empresas en el sur de Tamaulipas, informó el presidente del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas (CIEST), Alejandro Sobera Biotegui.

El líder empresarial reconoció que no se cuenta con una cifra exacta de negocios afectados; sin embargo, confirmó que varias compañías vinculadas directamente con Pemex no resistieron la falta de pagos.

“Definitivamente sí hubo cierre de negocios, sobre todo los relacionados con Pemex; algunos la sufrieron mucho, algunos cerraron y otros se detuvieron en su operación. Por eso consideramos importante que este año se pudiera regularizar Pemex”

Sobera Biotegui indicó que pese a que desde hace más de un año la empresa productiva del Estado ha difundido información con resultados financieros positivos, los pagos a proveedores no se han reflejado en la región.

“Las notas son muy halagadoras, pero la verdad es que no se ha pagado. Decir que se va a pagar en dos o tres meses ha sido la constante del año pasado y los pagos no han llegado de manera considerable”

Ante este escenario, el presidente del CIEST explicó que desde la Iniciativa Privada se impulsa la organización de los empresarios afectados para ejercer mayor presión y exigir el cumplimiento de los adeudos.

Indicó que el Clúster de Energía y Gran Industria del Sur de Tamaulipas (CEGISTAM) mantiene el seguimiento puntual de los pagos pendientes, con la expectativa de que Pemex obtenga los recursos necesarios y liquide el rezago con las empresas que dijo: “ya cumplieron con su trabajo y lo correcto es que se les pague”.

Cynthia Gallardo

La Razón