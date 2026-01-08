Ahí viene el frío y nublazón a Tamaulipas

En el Altiplano tamaulipeco, las condiciones serán más severas, con mínimas que podrían ubicarse entre 4 y 8 grados, por lo que no se descarta una sensación térmica aún menor durante las primeras horas del día.

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El ingreso de una nueva masa de aire polar-ártico asociada al frente frío número 27 provocará un marcado cambio en las condiciones del tiempo en Tamaulipas, donde se anticipan varios días consecutivos con cielo mayormente nublado, ambiente frío y descenso moderado de las temperaturas, informó Protección Civil estatal.

De acuerdo con el pronóstico, durante el sábado el frente frío cruzará la entidad, generando probabilidad de lloviznas y lluvias ligeras dispersas, principalmente previo y durante el evento de “Norte”, el cual podría presentar ráfagas de viento de entre 55 y 75 kilómetros por hora, especialmente en la zona costera y regiones del norte.

El reforzamiento de aire frío mantendrá condiciones invernales no solo durante el fin de semana, sino que sus efectos se extenderán hasta mediados de la próxima semana, favoreciendo mañanas y noches frías, así como jornadas con escasa presencia de sol.

En cuanto a las temperaturas mínimas estimadas para el domingo y lunes, PC detalló que en la región norte del estado los valores oscilarán entre 6 y 9 grados centígrados, mientras que en la zona centro se prevén mínimas de 7 a 10 grados.

Para la región de la Cañera, el termómetro podría descender a rangos de 11 a 14 grados, en tanto que en el sur se esperan valores de 12 a 15 grados centígrados.

En el Altiplano tamaulipeco, las condiciones serán más severas, con mínimas que podrían ubicarse entre 4 y 8 grados, por lo que no se descarta una sensación térmica aún menor durante las primeras horas del día.

Ante este escenario, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada mediante los avisos oficiales, tomar precauciones por el viento fuerte y el ambiente frío, y extremar cuidados en sectores vulnerables como niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso