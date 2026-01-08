AMMJE va por capítulo binacional Tamaulipas–Texas para impulsar exportaciones

La dirigente señaló que ya existen empresarias de la región que comercializan estos productos en la Unión Americana.

Con el objetivo de fortalecer la exportación de productos tamaulipecos hacia Estados Unidos, la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE) busca concretar la creación de un capítulo binacional Tamaulipas–Texas, informó su presidenta, Lorena Rivera Ortiz, quien expresó que los artículos de piel, en especial la cuera tamaulipeca, registran alta demanda en el mercado estadounidense.

“Hay como cinco que venden pieles de aquí de la zona, está teniendo un boom la cuera tamaulipeca y todos este tipo de accesorios. Tenemos socias de Mante y del sur que emigraron allá y que ya están vendiendo”

Rivera Ortiz recordó que la AMMJE cuenta con experiencia en este tipo de esquemas, al tener ya un capítulo binacional entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, modelo que ahora se busca replicar en Tamaulipas.

“Tenemos muchas empresarias que están en el Valle, McAllen, Brownsville, que ya nos contactaron; quieren que armemos un capítulo binacional y vamos a buscar esta alianza”

Dijo que para formalizar el capítulo se requiere un mínimo de 20 empresarias y el proyecto estaría integrado por jefas de empresa de Reynosa y Texas, donde existe el interés de al menos 18 empresarias originarias del sur de Tamaulipas que emigraron a Estados Unidos.

Informó que el proceso en El Paso tomó alrededor de seis meses y calificó la iniciativa como una apuesta estratégica para abrir más espacios a la participación femenina en el ámbito empresarial.

Finalmente, la presidenta de AMMJE dio a conocer que el organismo cerró 2025 como un año de retos, con un crecimiento en su padrón de socias de 118 a 147 y adelantó que en 2026 se mantendrá el impulso y posicionamiento de las integrantes en sectores como industria y comercio.

Cynthia Gallardo

La Razón