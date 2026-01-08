Bomberos de Altamira inician capacitación para operar camión donado por Pemex

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Los Bomberos de Altamira, iniciaron una capacitación para el manejo del camión de emergencias donado por Petróleos Mexicanos.

El comandante de la corporación, José Torres Gómez informó que el personal debe conocer la tecnología avanzada que integra este vehículo.

La formación técnica comenzó con una jornada dedicada exclusivamente al estudio de los componentes mecánicos de la unidad.

«El miércoles vimos la teoría, el funcionamiento del camión, el motor, fue teórico durante el primer día», explicó Torres Gómez.

Tras concluir la etapa teórica, los elementos pasaron a las pruebas de conducción y uso de los sistemas de bombeo.

«Este jueves fue práctico, se harán algunos manejos con los operadores y en este caso habrá tres responsables, uno por cada guardia para que le den un buen trato», detalló.

El plan de trabajo contempla que la totalidad de los elementos reciban el adiestramiento de forma paulatina.

«Todos los bomberos de la corporación serán capacitados, primero son los operadores y maquinistas porque va comenzar a moverse la unidad”. El funcionario destacó que el equipo recibido cuenta con sistemas digitales y mecánicos de última generación.

«Tiene mucha tecnología el camión, está muy completo y por eso la importancia de que los elementos conozcan cada dispositivo del equipo”.

Para dar validez oficial a estos conocimientos, el departamento gestionará documentos que avalen la pericia de sus integrantes.

«Falta la certificación que vamos a buscar en Monterrey, Romel también está buscando otros entrenamientos para operar dignamente el vehículo», concluyó José Torres Gómez.

