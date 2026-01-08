COMAPA SUR realiza rehabilitación de drenaje en importante sector vial

Las labores se realizan de manera acelerada, debido a que se trata de una vialidad de alta concentración vehicular

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Con el objetivo de mejorar la infraestructura sanitaria y brindar un servicio más eficiente a la ciudadanía, COMAPA SUR lleva a cabo la rehabilitación de la línea general de drenaje de 12 pulgadas en el sector de la Avenida Rosalío Bustamante y Avenida de los Leones.

Como parte de esta obra, sobre la avenida Rosalío Bustamante se sustituirán aproximadamente 30 metros lineales de red sanitaria, mientras que en la avenida de los Leones se estima la rehabilitación de 60 metros lineales, lo que permitirá optimizar el funcionamiento del sistema de drenaje en este sector.

Estos trabajos generarán beneficios directos a esta zona habitacional densamente poblada, al prevenir derrames, evitar afectaciones a viviendas y mejorar las condiciones de salubridad para los habitantes.

Cabe señalar que en la avenida Rosalío Bustamante se detectó un hundimiento, situación que hizo necesaria la pronta intervención del organismo para evitar mayores daños a la infraestructura y riesgos para la población.

Las labores se realizan de manera acelerada, debido a que se trata de una vialidad de alta concentración vehicular, buscando reducir las molestias a los automovilistas y vecinos del sector.

Por. Mario Prieto