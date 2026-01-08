Consumidores no están solos: Profeco interviene por concierto reprogramado de Chayanne

El concierto originalmente programado para el 25 de septiembre en el estadio Tamaulipas fue suspendido por una tormenta eléctrica, por lo que los boletos adquiridos desde hace cuatro meses pueden ser canjeados para la nueva fecha.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) instaló un módulo de atención permanente para asesorar a los usuarios que presenten inconformidades por el concierto de Chayanne, reprogramado para el próximo 12 de mayo en el Recinto Ferial de Tampico, informó Manuel Leal Villarreal, director de la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) Zona Golfo Norte.

El funcionario federal explicó que el módulo fue autorizado dentro del propio proceso de atención al evento, a fin de garantizar los derechos de los asistentes.

“La empresa está en toda la disposición. Nos dejaron poner un módulo adentro; si el consumidor está insatisfecho o no conoce sus derechos, ahí estamos para orientarlo”.

Leal Villarreal expresó que aunque el acomodo cambia, en algunos casos mejora la visibilidad.

“Está abierto al consumidor pedir devolución si no puede asistir. Se agradece que la empresa haya adoptado esta posición”.

El titular de ODECO indicó que en lo que va de 2025 solo se han registrado dos quejas relacionadas con conciertos suspendidos y reconoció que, en Tampico, varios eventos han sido cancelados sin respuesta clara.

“Aquí en el puerto jaibo nos han cancelado muchos eventos; esta empresa dio la cara”.

Profeco reiteró el llamado a los consumidores a acudir a la dependencia ante cualquier irregularidad en la compra de boletos o en caso de que el concierto no se lleve a cabo.

El módulo de atención permanecerá activo hasta el próximo 30 de enero en la plaza comercial Tres Arcos.

Por Cynthia Gallardo

La Razón