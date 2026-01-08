Dos incendios forestales ya van en Tamaulipas en este 2026

La CONAFOR reportó dos incendios forestales fuera de temporada en la sierra de Bustamante, uno de ellos activo con afectación de unas 20 hectáreas. (Imagen ilustrativa)

Fuera de temporada y a poco menos de dos meses de que esta inicie oficialmente en Tamaulipas, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) informó a Expreso sobre dos incendios forestales que han ocurrido en los últimos cinco días en la sierra de Bustamante.

De acuerdo a los datos consultados, el más reciente y de mayor magnitud permanece activo en el ejido El Macuate, donde el fuego ha consumido alrededor de 20 hectáreas de vegetación, desde que se originó el pasado martes.

La CONAFOR explicó que estos incendios se han visto favorecidos debido a que una parte de la sierra de Bustamante ya presenta condiciones de sequedad, con abundante material vegetal seco que facilita la propagación del fuego, aun cuando la temporada oficial de incendios forestales todavía no inicia en la entidad.

Detalló que este siniestro es el segundo registrado en Tamaulipas en lo que va del 2026.

Y es que el primero ocurrió el sábado 3 de enero, también en esta zona serrana, aunque fue de menor intensidad, ya que afectó únicamente media hectárea logrando ser controlado en poco tiempo.

Finalmente, la dependencia federal señaló que brigadas forestales continúan con labores de vigilancia y combate, además de reiterar el llamado a la ciudadanía para evitar el uso de fuego en zonas forestales, no arrojar colillas de cigarro y reportar de inmediato cualquier conato, ante el riesgo que representa la sequedad prematura de la región.

Antonio H. Mandujano