Entrega alcaldesa obras deportivas en colonia Nueva Era

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, acompañada por vecinas y vecinos de la colonia Nueva Era, inauguró dos centros deportivos que fueron rehabilitados de manera integral

El Gobierno Municipal continúa fortaleciendo el tejido social a través de la inversión en infraestructura deportiva, al entregar a las familias de la colonia Nueva Era dos espacios deportivos completamente renovados, gracias a una inversión superior a los 5 millones 121 mil pesos, destinados a rescatar y dignificar dos de los parques más representativos de este sector ubicado al poniente de Nuevo Laredo.

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, acompañada por vecinas y vecinos de la colonia Nueva Era, inauguró ambos centros deportivos que fueron rehabilitados de manera integral, con el objetivo de ofrecer espacios seguros, funcionales y dignos para que niñas, niños y jóvenes puedan convivir, ejercitarse y desarrollarse en un entorno sano.

“Estas obras no solo transforman la imagen urbana de nuestras colonias, también transforman la vida de las familias, fortalecen la convivencia y recuperan espacios que hoy vuelven a ser puntos de encuentro. Esta es solo una muestra del trabajo permanente que estamos realizando para consolidar la transformación de Nuevo Laredo, poniendo siempre a las personas en el centro de las decisiones”, expresó.

Uno de los espacios rehabilitados corresponde al área deportiva ubicada en la intersección de las calles Valdez Reyna y Patricio Chirino, en la colonia Nueva Era, donde el Gobierno Municipal destinó una inversión de 2 millones 934 mil 574 pesos con una intervención en una superficie de 4 mil 800 metros cuadrados.

La obra incluye la instalación de malla sombra, alumbrado, banquetas, juegos infantiles, aparatos ejercitadores, cestos de basura, áreas verdes y un módulo de baños, además de la rehabilitación integral de la cancha con pintura, reparación de grietas, colocación de malla ciclónica y pasto sintético, consolidando un espacio moderno y funcional para el uso comunitario.

El segundo proyecto inaugurado fue la rehabilitación del área deportiva conocida como “La Pileta”, ubicada en la calle Rebeca Gómez de la Cruz y Jesús González Bastién Sur, donde se invirtieron 2 millones 187 mil 355 pesos para la recuperación de una superficie de mil 300 metros cuadrados.

Esta obra, contempló trabajos de pintura en bancas de concreto, colocación de estructura con malla sombra, construcción de barda de rejacero, instalación de una cancha de fútbol 7 con pasto sintético, pasto sintético en el área de juegos, porterías, juegos infantiles, aparatos ejercitadores, rehabilitación de bebederos y alumbrado, devolviendo a las familias un espacio digno y seguro para la recreación y el deporte.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir invirtiendo en infraestructura deportiva como una herramienta clave para el bienestar social, la prevención y la cohesión comunitaria, consolidando a Nuevo Laredo como una ciudad que avanza con visión, cercanía y profundo sentido humano.

EL DATO

OBRAS:Fortalecen tejido Social, con obras de infraestructura deportiva

STAFF

EXPRESO-LA RAZON