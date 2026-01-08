Esta es la prueba de vida que Telcel pedirá a partir del 9 de enero para que no te quedes sin línea celular

Esta iniciativa forma parte de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

CIUDAD DE MÉXICO.-A partir del 9 de enero, todos los mexicanos que poseen una línea de teléfono celular deberán realizar la vinculación de ésta con un documento de identificación oficial, pues en caso de no hacerlo el usuario no podrá realizar ni recibir llamadas. Para realizar este trámite, las empresas como Telcel, Bait, AT&T, Movistar y Virgin Mobile le pedirán a ciertas personas que realicen una prueba de vida, sobre lo cual te hablaremos aquí.

Es importante que sepas por qué tendrás que realizar esta vinculación de tu línea de celular con tus datos, pues esta iniciativa forma parte de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que busca evitar ciertos delitos que se realizan desde líneas de teléfono.

Vinculación de teléfonos con CURP biométrica

Por ejemplo:

•Extorsión

•Robo de identidad

•Clonación de tarjetas bancarias

Documentos necesarios para realizar la vinculación de celulares con CURP

Es por ello que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) señaló que desde el 9 de enero de 2026, todas las personas físicas y morales deberán vincular su línea con los siguientes documentos:

•Credencial del INE

•CURP certificada y/o biométrica

•Comprobante de domicilio con fecha no mayor a 3 meses

Los usuarios de Telcel, Bait, AT&T, Movistar y Virgin pueden realizar este trámite de las siguientes maneras

1Presencial, acudiendo a un centro de atención a clientes

2Por Internet, para lo cual además de los documentos mencionados, deberán tener una «prueba de vida», que en este caso será una fotografía, tipo selfie, que el sistema les pedirá para lograr la vinculación.

¿Qué pasará si no vinculo mi línea de celular con mi CURP?

Las personas que no hagan este trámite, no podrán recibir ni realizar llamadas a partir del 30 de junio de 2026.

Con información de HERALDO DE MÉXICO