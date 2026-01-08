Interponen denuncia penal ante FGJ por la sustracción de Pau en Tampico; acusan a médico de incumplir custodia

De acuerdo con su testimonio, Edgar “N” acudió a su domicilio en Tampico el domingo 4 de enero cuando ella se encontraba con amistades y se retiró del lugar con la pequeña que se negó a regresar a su domicilio.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas quedó registrada la denuncia penal 694/2025 por el presunto delito de sustracción de menores, interpuesta por Erika “N” en contra de su ex esposo, Edgar “N”, médico cirujano estético, a quien señala de llevarse sin autorización a su hija Paulina, de 2 años 10 meses, el pasado domingo 4 de enero, pese a que ella cuenta con la custodia legal.

Informó que la separación ocurrió en junio de 2025 debido a violencia vicaria, física y económica, y aseguró contar con pruebas de que nunca negó la convivencia del padre con la menor.

“Ya se interpuso la denuncia… por no acatar el acuerdo, por sustracción de la niña”.

Expresó que hasta el momento no se ha activado la Alerta Ámber y urgió a las autoridades de justicia para que se emita la ficha de búsqueda para posteriormente activarla.

De acuerdo con su testimonio, Edgar “N” acudió a su domicilio en Tampico el domingo 4 de enero cuando ella se encontraba con amistades y se retiró del lugar con la pequeña que se negó a regresar a su domicilio.

La madre de Pau no descartó que con apoyo de colectivas feministas como Mujer Manglar se emprendan movilizaciones para demandar una rápida actuación de parte de las autoridades para su pronta localización.

Este es el segundo caso en menos de un año en el sur de Tamaulipas en que un médico sustrae a una menor de edad.

Por Cynthia Gallardo

La Razón