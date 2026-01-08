Investigan a Arteli Chedraui por contaminar el centro de Altamira

Los fluidos, derivados de los depósitos de basura del establecimiento que se ubica en la zona centro, escurren hacia la calle Francisco Javier Mina y generan focos de infección y malos olores en el primer cuadro de la ciudad.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- La emanación de líquidos contaminantes provenientes de la tienda Arteli Chedraui, provocó la intervención de las autoridades de Altamira tras una serie de quejas ciudadanas.

El secretario del Ayuntamiento, José Francisco Pérez Ramírez informó que la empresa ya recibió un apercibimiento formal para corregir el manejo de sus desechos.

Según el funcionario, el reclamo de los vecinos tiene entre 15 días y un mes, por lo que se estableció un plazo de seis días para la solución definitiva del problema.

«Hemos tenido reportes de líquidos que emanan o tiran, entendemos que es parte de los residuos. Ya se le hizo un llamado a la tienda para que no haga ese tipo de desechos en la vía pública, sino que tenga una reserva especial y los canalice en caso de tratarse de un residuo especial», declaró el funcionario.

Advirtió que el caso se turnará a la Dirección de Ecología si la tienda ignora el plazo otorgado, dicha dependencia cuenta con la facultad para realizar inspecciones y determinar el monto de las multas en caso de que persista el daño ambiental y la afectación a los residentes de la zona.

«En caso de incumplimiento la Dirección de Ecología tendrá que entrar y en el caso que no cumpla se tendrán que aplicar sanciones, a la cual se le pide que primero atienda y en caso de no hacerlo, aplicar la sanción que corresponda».

José Francisco Pérez Ramírez, añadió que la administración local mantendrá la vigilancia en el sitio para asegurar que la sucursal cumpla con la normativa de higiene y que los lixiviados no lleguen más a las calles del centro.

Por Oscar Figueroa

La Razón