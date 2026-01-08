Micro impacta taxi y luego choca con poste

Cuatro pasajeros de la segunda unidad resultaron lesionados.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un microbús del transporte público, colisionó con un taxi para después estrellarse contra un poste, en la zona norte de Tampico.

El encontronazo se registró la mañana del jueves, en la carretera Tampico-Mante, frente al aeropuerto y a unos metros de la entrada a Tancol.

Se dio a conocer que el conductor del bus de la ruta Niños Héroes, que circulaba de norte a sur, volanteó para evitar chocar con una unidad que repentinamente cambió de carril para dar vuelta e ingresar al estacionamiento de un negocio.

Sin embargo, al hacerlo golpeó por alcance al taxi para luego estamparse contra un poste de madera.

Cuerpos de emergencias valoraron y atendieron a las cuatro personas que iban como pasajeras en el Nissan Marcha habilitado como taxi.

Personal de Tránsito arribó para hacerse cargo del accidente y de la vialidad.

Por. Benigno Solís/La Razón