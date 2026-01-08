Ola de frío afectará a estos estados del sábado 10 al martes 13

MÉXICO.- La temporada invernal se pondrá más intensa en unos días en México, pues una ola de frío proveniente del Polo Norte llegará a varias zonas del territorio nacional con efectos como:
- Nieve
- Heladas
- Norte
- Lluvias
El meteorólogo José Martín Cortés alerta a la población por una ola de frío que llegará del sábado 10 al martes 13 de enero de 2026. «Este viernes llegará al norte y sábado 10 al martes 13 al norte, noreste, centro, oriente y parte del sureste-occidente», señaló el experto en clima.
Cortés prevé que se vean afectados con nevadas los siguientes estados:
- Chihuahua
- Durango
- Coahuila
- Zacatecas
- San Luis Potosí
- Nuevo León
Además, habrá un efecto de «Norte» para el Golfo de México, por lo que el oleaje se elevará, habrá lluvias y sobre todo, vientos con ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, del sábado 10 al martes 13 de enero de 2026. Los estados en los que se presentarán estas condiciones son:
- Veracruz
- Tamaulipas
- Tabasco
Además, el meteorólogo considera que esta masa de aire polar ártico alcanzará al Valle de México, en donde las temperaturas disminuirán, incluso a niveles de 0 grados en las zonas altas, por lo que se recomienda a la población tomar las siguientes medidas ante las condiciones invernales:
- Vestirse en capas
- Tapar nariz y boca al salir de casa
- Evitar cambios bruscos de temperatura
- Hidratarse
- Abrigar a niños y adultos mayores
