Por esta razón regresan las casetas telefónicas vía CFE a México

En los años 80 y 90 estas estructuras eran fundamentales para la comunicación de los mexicanos

MÉXICO.- Desde el sexenio pasado, el gobierno federal ha buscado que toda la población tenga acceso a las nuevas tecnologías a través de la iniciativa Internet Para Todos, cuyo responsable es la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Y en una nueva estrategia de cara a esta implementación es que se han implementado casetas telefónicas.

Aunque estos dispositivos se ven cada vez menos, hay una poderosa razón para que hayan regresado. Las cabinas de teléfono eran dispositivos muy comunes en los años 80 y 90, en un inicio las personas depositaban monedas para realizar una llamada y posteriormente, esto también podía realizarse con una tarjeta con saldo prepagado.

Internet Para Todos

Sin embargo, con la llegada de las nuevas tecnologías, los celulares terminaron por desplazar a las casetas telefónicas. Algunas empresas como Telmex aún tienen algunas en las calles de las ciudades y en tiendas departamentales que le recuerdan a quienes sí llegaron a utilizarlas cómo se comunicaba la población otrora.

Cuando ocurrió el terremoto del 19 de Septiembre de 1985, las personas hacían largas filas en las casetas de teléfono para poder comunicarse con sus seres queridos. Estas imágenes han quedado para el recuerdo a través de las hemerotecas y archivos históricos de fotografías.

Y aunque actualmente todo el mundo posee un celular, la CFE instaló estas casetas telefónicas para los mexicanos que han sido deportados de Estados Unidos, pues la mayoría se encuentran instaladas en ciudades fronterizas como:

Tijuana

Altamira

Tampico

En las casetas telefónicas, los mexicanos deportados pueden realizar llamadas sin costo a Estados Unidos y México, para avisar a sus familiares de su situación. Además, estas estructuras dotan de Internet gratis mediante Wifi a quienes se encuentran en las inmediaciones, por lo que sus beneficios se extienden a toda la población.

Para usar Internet para Todos de CFE sólo tienes que

Ubicar el punto más cercano

Solicitar la conexión

Aceptar los términos y condiciones

Recuerda que existen 35 350 puntos de conexión al Wifi de Internet Para Todos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y generalmente se encuentran:

Escuelas públicas

Postes del c5

Casetas telefónicas

Transportes públicos

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO