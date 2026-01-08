Protección Civil de Altamira trabajará con agrupaciones voluntarias

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El nuevo director de Protección Civil de Altamira, Romel Martínez Flores, anunció que trabajará de manera coordinada con los grupos voluntarios del municipio.

Hizo una invitación a todas las agrupaciones de rescate para que se sumen a las labores de auxilio bajo un esquema de equipo.

El titular destacó la importancia de establecer un vínculo de comunicación constante para garantizar una respuesta eficiente ante cualquier llamado ciudadano.

De acuerdo con el funcionario, los grupos voluntarios son la base de donde surge la unidad de protección civil en la localidad.

La dirección mantendrá las puertas abiertas para fortalecer la relación con cada organismo y llevar a cabo trabajos de coordinación estratégica.

Con esta apertura -dijo- se busca aprovechar la fortaleza de los rescatistas independientes para salvaguardar la integridad de la población.

“Yo siempre trabajo con los grupos voluntarios y los invitamos a que se sumen, me gusta trabajar en equipo y que podamos tener un vínculo de comunicación”, apuntó Romel Martínez.

Asimismo, la dependencia iniciará una etapa de evaluación para revisar el currículum y las capacidades técnicas de cada integrante de la corporación.

El objetivo principal de este proceso es reforzar el departamento con personal que cuente con amplia experiencia en la atención de emergencias.

Por Oscar Figueroa

La Razón