Tamaulipas aumenta espacios libres de humo

Refuerzan vigilancia contra el dengue

Cerca de 50 edificios públicos y privados fueron certificados durante 2025 como espacios 100 por ciento libres de humo, informó Hugo Alejandro Soto Guevara, director de Operación Sanitaria de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) en el estado.

El funcionario estatal acompañó este jueves a la presidenta, Mónica Villarreal Anaya a entregar la certificación de la presidencia y dependencias municipales como espacios 100% libre de humo y emisiones, en cumplimiento de la Ley General para el Control de Tabaco y su Reglamento.

Soto Guevara dijo que las certificaciones corresponden a los primeros registros del año y representan un avance frente al periodo anterior.

“Vamos empezando este año, son los primeros que certificamos. El año pasado tuvimos más de 45 edificios que fueron certificados”

Soto Guevara expresó que el trámite es totalmente gratuito y está abierto tanto al sector público como al privado, sin distinción de giro.

“Sector deportivo, restaurantes, todo tipo de establecimientos, es totalmente gratuito”,

Exhortó a más espacios a sumarse a esta estrategia de salud pública.

En otro tema, recordó que durante 2025 se identificaron focos rojos de dengue en Tampico, por lo que este año se intensificaron las acciones preventivas con apoyo del personal de vectores de la Secretaría de Salud y autoridades municipales.

“Por las condiciones que se dan en Tampico, siempre estamos al pendiente junto con la Secretaría de Salud para evitar la proliferación del dengue”

Como parte de las medidas, la COEPRIS mantiene la supervisión sanitaria en establecimientos considerados de riesgo, como vulcanizadoras, tlapalerías y otros negocios, a fin de eliminar criaderos del mosquito transmisor y reducir contagios.

Cynthia Gallardo

La Razón