Tampico mantiene modelo de seguridad; no hay aviso para regresar a la policía municipal

La presidenta municipal expresó que el municipio opera de manera coordinada con corporaciones estatales y federales, lo que se refleja en los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

El Ayuntamiento de Tampico no ha recibido ninguna notificación oficial por parte del Gobierno de Tamaulipas para la reintegración de la policía municipal, informó la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya, al señalar que hasta ahora el esquema de seguridad vigente ha dado resultados y mantiene a la ciudad entre las mejor evaluadas en percepción de seguridad.

“Hoy a nosotros como municipio de Tampico nos ha funcionado la manera en que estamos operando. En esta encuesta ENSU estamos en quinto lugar en percepción de seguridad, lo que quiere decir que estamos actuando de manera correcta y coordinada”

Villarreal Anaya indicó que no existe comunicación formal por parte del Ejecutivo estatal ni de la Secretaría de Seguridad Pública para modificar el modelo actual.

“Estamos esperando si hay alguna indicación por parte del gobernador del estado o del secretario general Carlos Arturo Pancardo y hasta hoy no hemos tenido ninguna comunicación. Sé que hay otros municipios que están solicitando este tipo de policía, nosotros vamos a esperar los lineamientos”

Expresó que la vigilancia en Tampico se realiza a través de Tránsito y Vialidad, en coordinación con la Guardia Estatal, Guardia Nacional, Marina y SEDENA, mediante operativos disuasivos.

Informó que de concretarse una policía municipal, se destinarían recursos propios y federales del FORTAMUN.

Indicó que el municipio se mantendrá atento a cualquier determinación oficial, mientras continúa operando bajo el esquema actual.

