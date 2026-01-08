Trabajador termina en el hospital tras sufrir caída de cinco metros

De acuerdo con el testimonio de Ángel Gabriel “C”, hijo del lesionado, el percance sucedió el 5 de enero cerca de las 13:00 horas.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un trabajador de la empresa MAS KARGA sufrió una caída de cinco metros de altura mientras realizaba labores de pintura. El fuerte impacto contra el suelo, al obrero le provocó un traumatismo craneoencefálico grave.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipeco, informó que el accidente ocurrió en las instalaciones de la compañía, ubicadas en el ejido Ricardo Flores Magón mientras que el lesionado fue identificado como Miguel Ángel “C”.

La Policía Investigadora recibió el reporte del ingreso del paciente al hospital del IMSS en Ciudad Madero este 6 de enero.

Tras el impacto, el personal en el sitio coordinó el traslado de urgencia del hombre hacia el hospital del Seguro Social.

Los familiares acudieron a la unidad médica y decidieron reservarse el derecho a presentar una denuncia formal ante las autoridades.

La familia considera que el suceso corresponde a un accidente laboral ocurrido bajo el cumplimiento de sus funciones.

El Agente del Ministerio Público tomó conocimiento del caso y ordenó el inicio de las diligencias correspondientes.

La autoridad ministerial solicitó peritajes médicos sobre la humanidad del herido para el cierre del informe oficial.

