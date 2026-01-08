Van con todo contra Uber y Didi “pirata” en Tamaulipas: arrancan operativos y aplicarán sanciones

El Gobierno de Tamaulipas inició operativos contra unidades de Uber y Didi que operan sin regularización. Tras concluir la prórroga, se aplicarán sanciones y se retirará del servicio a quienes no cuenten con tarjetón vigente.

El Gobierno de Tamaulipas puso en marcha operativos estatales contra vehículos de Uber y Didi que operan de manera irregular, con el objetivo de garantizar la seguridad, certeza y legalidad en el servicio de transporte por aplicación, confirmó el subsecretario de Transporte Público, Lic. Armando Núñez Montelongo.

El funcionario estatal informó que el padrón oficial de operadores de estas plataformas es de aproximadamente 1,200 conductores, aunque se trata de un registro dinámico por las altas y bajas constantes. De ese universo, cerca de 1,000 operadores, es decir, alrededor del 90 por ciento, ya cuentan con su tarjetón vigente, requisito indispensable para circular legalmente.

Núñez Montelongo explicó que la autoridad cumplió el compromiso de no realizar operativos antes de concluir el año, así como el acuerdo de facilitar el pago del tarjetón en tres parcialidades. Sin embargo, advirtió que a partir de enero terminó la prórroga y comenzaron las acciones firmes contra quienes siguen prestando el servicio fuera de la norma.

“Ahora sí vienen los operativos. Ya no solo se van a inmovilizar las unidades, ahora también habrá sanciones y se dejará fuera del servicio a quienes no estén regularizados”, señaló.

Precisó que en revisiones anteriores únicamente se colocaba una etiqueta de unidad inmovilizada, sin aplicar multas, con el fin de evitar la percepción de que se trataba de acciones recaudatorias. No obstante, aclaró que la finalidad real es regular y proteger al usuario, no recaudar.

El subsecretario destacó que tan solo en Ciudad Victoria, con una hora de operativo y dos horas de diálogo, se lograron avances inmediatos en la regularización, lo que permite dar mayor tranquilidad a quienes utilizan estas plataformas.

“El usuario tiene derecho a saber que el vehículo que va a abordar es el mismo que aparece en la aplicación y que el chofer corresponde al que solicitó. No podemos permitir unidades sin placas, con vidrios polarizados o sin identificación”, subrayó.

Actualmente, en la capital del estado aún faltan entre 100 y 150 vehículos por integrarse al padrón, y para este año la regulación se reforzará con un doble registro obligatorio: uno para el operador y otro para el vehículo, ambos independientes.

Esta medida aplicará tanto para empresas que administran flotillas de hasta 10 o más unidades, como para choferes que trabajan con vehículos propios o de terceros, quienes deberán portar su tarjetón de operador, sin excepción.

El costo anual del tarjetón es de 40 UMAs, equivalente a aproximadamente 2,300 pesos, con vigencia de un año calendario.

Con el arranque de estos operativos, el Gobierno del Estado busca cerrar el paso al transporte irregular por aplicación y garantizar que el servicio de Uber y Didi en Tamaulipas opere bajo condiciones de legalidad, identificación y seguridad para los usuarios.

Por Raúl López García