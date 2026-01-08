VIDEO: Influencer es amenazada en vivo tras una broma de tránsito

Mizzy, mejor conocida como LifeisMizzy, sufrió un encuentro violento con un hombre que expresó su inconformidad con su creación de contenido en plena vía pública

CIUDAD DE MÉXICO.-Mizzy Marissa Gill, mejor conocida como Life is Mizzy en plataformas digitales, fue amenazada de muerte en la calle tras jugar una broma de tránsito en plena transmisión en vivo, luego de que un sujeto sentado en la acera se enfureciera del engaño y la siguiera para advertirle sobre las consecuencias que podría tener si volvía a colocar su cámara frente a su rostro, hechos captados en video y publicados en su cuenta de Kick.

La creadora de contenido, residente de California, se vistió con un uniforme falso de policía para infraccionar a los peatones con multas falsas por razones que improvisaba en el sitio, como «no amarrarse las agujetas», lo que resultó en una serie de encuentros cómicos, así como un último y trágico encontronazo con un hombre de origen afroamericano.

Broma de tránsito sale mal

Con una gorra, un uniforme negro y una placa falsa, salió a las calles de Hollywood para jugarle la broma a los transeúntes, sin embargo, al encontrarse con un sujeto sentado para la infracción fraudulenta, se le indicó de inmediato que no quería su cámara en el rostro, por lo que ella y su camarógrafo se alejaron para evitar mayores confrontaciones.

🚨Kick streamer LifeisMizzy gets threatened by a man during her fake tickets prank upset after being filmed! 😮 pic.twitter.com/exlhobAZwZ — Bestfriend (@BestfriendKick) January 8, 2026

Sin embargo, al aproximarse al cruce peatonal, el hombre, quien vestía una sudadera gris, se aproximó a bordo de su scooter y le amenazó con escupirle en el rostro la próxima vez que le jugara una broma similar.

¿Por qué amenazó a la joven?

«La próxima vez que lo hagas, es tu última advertencia, deja de faltarme al respeto, no sé quién eres, deja de hacer eso, no te conozco, tu no me conoces, estoy pasando por algo complicado en mi vida, no quiero que me pongan una cámara en mi cara un par de raros», vociferó el hombre en plena transmisión en vivo.

Tras la serie de amenazas, el camarógrafo y la creadora de contenido se disculparon, al asegurar que intentaron alejarse de él lo antes posible. Pese a las disculpas, el hombre le lanzó un escupitajo y se alejó a bordo de su scooter, hechos que generaron un debate en plena transmisión de Kick sobre el comportamiento de Mizzy y el hombre de identidad desconocida.

Estos hechos vuelven a poner en el ojo del huracán a las arriesgadas bromas que realizan los influencers en la vía pública, sucesos que anteriormente han desatado incidentes de mayor gravedad, ante su búsqueda para generar contenido y conseguir viralidad en las redes sociales, donde actualmente abundan las alternativas para monetizar a través de videos, transmisiones y colaboraciones con marcas.

Con información de HERALDO DE MÉXICO