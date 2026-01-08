VIDEO: Influencer «juega carreritas» contra un guepardo en África

El youtuber IShowSpeed se vuelve viral tras correr contra un guepardo en África. El reto terminó con una lesión y generó polémica en redes sociales.

ÁFRICA.- El popular youtuber y streamer estadounidense Darren Jason Watkins Jr., mejor conocido como IShowSpeed, generó todo tipo de reacciones al particioar en uno de los retos más arriesgados de su carrera, correr contra un guepardo, el animal terrestre más rápido del mundo.

El desafío ocurrió durante su gira por África y quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales en donde Speed se presenta ante la cámara y lanza la frase que de inmediato provocó todo tipo de reacciones.

“Hoy voy a correr contra este guepardo”.

Fue entonces cuando la competencia extrema tomó un giro inesperado antes de iniciar, pues el felino reaccionó de manera imprevista y se lanzó contra el influencer, provocándole un rasguño visible en la pierna derecha.

El momento generó tensión entre su equipo y preocupación entre sus seguidores, aunque la lesión fue menor.

Sin embargo, lejos de abandonar el reto, Speed decidió continuar y minutos después, ambos se colocaron en la línea de salida; tras la señal, el streamer arrancó con todas sus fuerzas, pero el resultado era inevitable, el guepardo aceleró con una facilidad impresionante y tomó ventaja en segundos.

Aunque Speed mostró agilidad y resistencia, no pudo superar al felino, que llegó primero a la meta.

¿Por qué los guepardos son el animal más rápido del planeta?

Los guepardos pueden alcanzar velocidades de entre 100 y 110 kilómetros por hora en distancias cortas, gracias a su cuerpo aerodinámico, patas largas y una columna vertebral extremadamente flexible que les permite dar zancadas de hasta siete metros.

Los guepardos pueden alcanzar velocidades de entre 100 y 110 kilómetros por hora en distancias cortas. PIXABAY

Sin embargo, solo pueden mantener esa velocidad durante unos 20 o 30 segundos antes de agotarse.

En comparación, el ser humano más rápido registrado es Usain Bolt, quien alcanzó 44.72 km/h en los 100 metros planos en 2009.

Más allá de la velocidad, los guepardos son animales tímidos y rara vez atacan a humanos, pero siguen siendo depredadores salvajes, por lo que los encuentros cercanos siempre implican riesgos, especialmente en situaciones de estrés o provocación.

Como era de esperarse, el video dividió opiniones y mientras algunos fans aplaudieron la valentía, o imprudencia, del streamer, otros criticaron el uso de animales salvajes para entretenimiento y cuestionaron las medidas de seguridad del reto.

Los guepardos son animales tímidos y rara vez atacan a humanos, pero siguen siendo depredadores salvajes. PIXABAY

Actualmente, IShowSpeed continúa su gira por África, donde ha compartido safaris, experiencias culturales y desafíos físicos que forman parte de su contenido habitual, y este episodio se suma a una larga lista de momentos virales que han consolidado su fama global.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.