Así vigila el SAT las transferencias que haces a tus padres y hermanos

Mucho se ha hablado sobre el impuesto que el SAT te cobra por depósitos mayores a 15,000 pesos, pero la realidad va más allá de eso, aquí te explico todos los detalles

MÉXICO.- Si tu mamá, papá, hermanos o primos te hacen envío de dinero a través de transferencias electrónicas ten cuidado, pues el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podría estar detrás de ti sin que te des cuenta y cuando menos lo esperas podrías ser objeto a una auditoría.

En redes sociales se ha viralizado un “atajo” para mandar dinero a familiares sin pagar impuestos, por ejemplo usar a los padres para hacerles una transferencia que será para un hermano, a esto se le conoce como triangulación familiar, pero ojo pues aquí te explico las implicaciones legales que tiene esta práctica que se viralizó y no es tan sencilla como aparenta.

A través de redes sociales se han compartido tips para saltarse al SAT mediante depósitos y transferencias de dinero entre familiares que tienen como objetivo un fin diferente. Esto se basa en el Artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que determina cuáles son los impuestos que están exentos del pago de ISR.

El Artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) de México establece una lista exhaustiva de los ingresos que están exentos del pago del ISR para las personas físicas, siempre y cuando cumplan con ciertos límites y condiciones.

¿Qué es la triangulación familiar que persigue el SAT?

Primero que nada se debe entender que la llamada “triangulación familiar” de la que se habal en redes sociales está ligada con que las donaciones familiares están exentas de impuestos, es decir las transferencias entre:

Padres Hijos Cónyuge

Ojo aquí, pues las transferencias entre personas no relacionadas pueden estar sujetas al pago de impuestos. Por ello se hizo una idea viral enviarle dinero a los padres para hacerlo llegar a un hermano, sobrino, tío o amigo. Para explicarlo pongamos un ejemplo:

Juan le transfiere a su mamá 20,000 pesos como donación, entonces su mamá le transfiere esa misma cantidad a Pedro, su hijo mayor como donativo, y listo, al ser un movimiento entre padres e hijos parecería que no hay problema, pero ojo ahí, pues eso el SAT lo ve como una simulación:

Aparentar un actor para ocultar la verdadera intención y eludir una obligación legal (el pago de impuestos)

Es muy importante tener esto claro, ya que es un concepto muy serio, pues se crea una fachada para esconder una donación directa entre hermanos. La Ley lo dice, “la exención NO aplica si el ascendiente dona el bien a otro descendiente”. Eso quiere decir que los 20,000 pesos enviados por su mamá a su hijo Pedro sí debe pagar impuestos y no cualquier cantidad un 20% sobre la cantidad.

La pregunta siguiente es, ¿quién debe pagar ese dinero? Se establece que quien deberá pagar ese 20% es el hermano que recibió ese dinero, así que aguas, pues no todas las alternativas que aparecen en redes sociales son benéficas.

¿Qué dice el Artículo 93 de la Ley de ISR?

En términos generales, este artículo regula más de 25 tipos de ingresos que no causan impuesto, incluyendo:

Prestaciones laborales: como la prima de antigüedad, indemnizaciones por riesgos de trabajo, jubilaciones, pensiones y liquidaciones, a menudo con límites basados en la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Seguridad social: aportaciones realizadas a sistemas de seguridad social.

Previsión social: prestaciones de previsión social.

Viáticos: siempre que se comprueben con la documentación fiscal correspondiente.

Herencias y legados: los ingresos por herencias o legados están exentos.

Enajenación de bienes: la venta de casa habitación, con ciertas condiciones y límites, está exenta.

Inversiones: los rendimientos de ciertas inversiones, como los planes de retiro (conocidos como «Afecto al 93») si se cumplen requisitos de edad y permanencia, pueden estar exentos al momento del retiro.

Aguinaldo y PTU: la gratificación anual (aguinaldo) y la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) están exentas hasta ciertos montos en UMAS.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO