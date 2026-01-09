Buscan a Paulina, culpan a su padre

Una bebé de apenas 2 años 10 meses fue sustraída de su domicilio por su propio padre, un médico que ingresó violentamente a la casa de su ex pareja. La madre de la menor puso la denuncia penal.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Todo empezó el pasado 4 de enero, cuando como una película de policías y ladrones, un hombre, durante la madrugada, entró por la ventana y se robó a Paulina, una pequeña de 2 años y 10 meses de edad.

Desde ese momento se ha denunciado que el doctor Edgar Llovera la tiene como rehén.

“Ayúdenme a compartir, por favor. Mi niña fue extraída por el doctor Edgar Llovera de mi domicilio y está negado a entregármela. La tiene escondida y privada de todos sus derechos como pequeña”, pide en redes sociales Edith Garod.

Este caso ha invadido las redes sociales, debido a que la mamá está pidiendo simple y sencillamente que le regresen a su hija.

“Se la llevó de su casa y no me la quiere regresar. No sé dónde la puede tener ni si mi hija está bien”, expone en su página de Facebook.

“SÓLO ENTRÉGAME A PAULINA”, prácticamente rogaba Edith, pero no fue suficiente.

En un video que se ha hecho viral en las últimas horas en la zona sur de Tamaulipas, grabado afuera del consultorio del doctor, la madre desesperada se la pasa prácticamente rogándole que le regrese a su hija, a lo cual el dentista, de nombre Edgar, respondía fríamente: “Me das permiso”.

Mientras ella le insistía que le entregara a su hija, él ingresó a su inmueble forcejeando para no dejarla entrar, sin importar que le estaba apachurrando uno de sus brazos.

“Sólo entrégame a Paulina… te estoy pidiendo a mi hija. Ponte a grabar, yo no tengo ningún problema, lo único que te estoy pidiendo es que me entregues a Paulina”, expresaba Edith Garod.

En la imagen no se ve nunca nada más que el rostro del médico y la voz de Edith junto a otra mujer, de la cual no se da a conocer su identidad, pero que de la misma manera implora conocer el paradero de la niña. Sin embargo, esto no fue suficiente, pues no hubo ninguna respuesta de parte del presunto responsable.

De manera prepotente respondió: “En su momento, que un juez lo determine”, y a la par dejó plantada afuera del consultorio a la madre.

Por varios segundos, el brazo de ella quedó como un separador para evitar que se cerrara la puerta, y paralelamente le mencionaba que la estaba lastimando, pero eso no le importó al médico.

Esto muestra otro caso donde un hijo se vuelve una riña campal entre el padre y la madre, quienes tratan de ganar por la fuerza la custodia del menor.

Por Mario Prieto

Expreso La Razón

INTERPONEN DENUNCIA PENAL POR SUSTRACCION DE PAULINA

Ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas quedó registrada la denuncia penal 694/2025 por el presunto delito de sustracción de menores, interpuesta por Erika “N” en contra de su ex pareja, Edgar “N”, médico cirujano estético, a quien señala de llevarse sin autorización a su hija Paulina, de 2 años 10 meses, el pasado domingo 4 de enero, pese a que ella cuenta con la custodia legal.

Informó que la separación ocurrió en junio de 2025 debido a violencia vicaria, física y económica, y aseguró contar con pruebas de que nunca negó la convivencia del padre con la menor.

“Ya se interpuso la denuncia… por no acatar el acuerdo, por sustracción de la niña”.

Expresó que hasta el momento no se ha activado la Alerta Ámber y urgió a las autoridades de justicia para que se emita la ficha de búsqueda para posteriormente activarla.

De acuerdo con su testimonio, Edgar “N” acudió a su domicilio en Tampico el domingo 4 de enero cuando ella se encontraba con amistades y se retiró del lugar con la pequeña que se negó a regresar a su domicilio.

La madre de Pau no descartó que con apoyo de colectivas feministas como Mujer Manglar se emprendan movilizaciones para demandar una rápida actuación de parte de las autoridades para su pronta localización.

Este es el segundo caso en menos de un año en el sur de Tamaulipas en que un médico sustrae a una menor de edad.

Por Cynthia Gallardo

Expreso La Razón