Celebra gobierno municipal de Nuevo Laredo el Día del Periodista

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal refrendó el compromiso de su administración con la apertura, la transparencia y el respeto irrestricto a la labor informativa

NUEVO LAREDO, TAM.– El Gobierno Municipal conmemoró el Día del Periodista con una celebración encabezada por la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, en la que refrendó el compromiso de su administración con la apertura, la transparencia y el respeto irrestricto a la labor informativa de quienes ejercen el periodismo en la ciudad.

Durante su mensaje, la presidenta municipal reconoció a las y los periodistas como un pilar fundamental en la construcción de una sociedad informada, crítica y democrática, destacando que su trabajo diario fortalece la vida pública y contribuye a una mejor toma de decisiones por parte de la ciudadanía.

En este marco, expresó su disposición permanente para mantener canales abiertos de comunicación con los medios, fomentar el acceso a la información y promover una relación institucional basada en el respeto y la ética profesional.

“Cada nota que redactan, cada reportaje que investigan y cada fotografía que capturan, se convierte en el registro histórico de nuestra ciudad. Ustedes son los arquitectos de la memoria de Nuevo Laredo”, expresó la alcaldesa ante las y los comunicadores presentes.

Canturosas Villarreal subrayó que en Nuevo Laredo se impulsa una política de comunicación alineada a los principios de transparencia y diálogo que se promueven a nivel estatal, resaltando la importancia del trabajo conjunto entre gobierno y medios de comunicación para lograr una transformación social con sentido humano.

“En Nuevo Laredo, adoptamos y promovemos la visión de apertura y transparencia de nuestro Gobernador, el Doctor Américo Villarreal Anaya. Al igual que él, estamos convencidos de que el trabajo en equipo con los medios de comunicación es fundamental para la transformación social. Por ello, replicamos su política de respeto irrestricto y diálogo circular, sabiendo que, unidos bajo este tenor de respeto mutuo, servimos mejor a la ciudadanía”, afirmó.

Por su parte, el director de Comunicación Social, Marco Antonio Martínez; reiteró el compromiso del Gobierno Municipal, con la rendición de cuentas y la apertura para el buen ejercicio del periodismo.

“La Dirección de Comunicación Social que encabezo, seguirá con una relación institucional abierta, cercana, directa, franca con los periodistas y medios de comunicación. Siempre con respeto y presta para apoyar y tender la mano al gremio cuando sea necesario.

Por eso la invitación es sincera y desde el corazón: sigamos ejerciendo este oficio con orgullo, con pasión; honrando a quienes nos enseñaron este camino y a quienes vienen detrás”, señaló el funcionario.

La alcaldesa estuvo acompañada por profesionales de los medios de comunicación pertenecientes a todas las asociaciones y clubes de periodistas de la ciudad, en una ceremonia en la que se les reconoció por su labor informativa y se les invitó a continuar trabajando de manera conjunta por el desarrollo de Nuevo Laredo y en beneficio de la sociedad.

En el evento también estuvieron presentes síndicos, regidores e integrantes del gabinete del Gobierno Municipal, quienes refrendaron el respaldo institucional a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico responsable.

Con este acto, el Gobierno Municipal reiteró que seguirá impulsando una relación cercana, respetuosa y transparente con los medios de comunicación, convencido de que un periodismo libre y fortalecido es clave para consolidar gobiernos abiertos, ciudadanos informados y una ciudad que avanza con rumbo claro y visión de futuro.

POR STAFF

EXPRESO-LA RAZON