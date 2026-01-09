Choques en Altamira dejan pérdidas por 67 millones de pesos en 2025

La cantidad de percances representa un promedio de cuatro choques al día en las vialidades de la ciudad.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El municipio de Altamira registró un total de mil 460 accidentes automovilísticos durante el año 2025 y que dejaron pérdidas económicas de 67 millones de pesos.

El saldo anual de estos hechos incluye a seis personas fallecidas, además de 107 lesionados y 39 reportes por atropellamiento.

El director de Tránsito y Vialidad, Santiago Cerecedo Maya presentó este balance basado en los registros del área de Peritos que está a cargo de Pablo Fernández.

El reporte detalla que 205 accidentes involucraron a motociclistas por manejar a exceso de velocidad u omitir los señalamientos de alto.

“Solo se registraron seis decesos, además de 107 personas lesionadas y 39 atropellamientos. En estos casos, se realizaron 298 puestas a disposición ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, por la presunta responsabilidad de los conductores involucrados”, precisó.

Los mil 460 percances resultaron en una pérdida total de 67 millones 398 mil 102 pesos que afectó a conductores y a terceros, así como a la infraestructura municipal.

La corporación vial resaltó que solo ocho conductores fueron detenidos por manejar bajo los influjos del alcohol en todo el periodo, cuyos operativos solo se hicieron en el segundo semestre del año.

Para Santiago Cerecedo Maya, la cifra alta de accidentes, así como el saldo de víctimas mortales no fue catastrófico.

Las autoridades exhortaron a los conductores de unidades pesadas y automóviles particulares a extremar precauciones ante el incremento de tráfico.

Asimismo, el departamento de Tránsito mantendrá los dispositivos de vigilancia en puntos estratégicos para reducir la incidencia de choques.

El área de peritos reforzará el seguimiento de los expedientes para garantizar que la reparación de los daños a la infraestructura municipal se realice de forma oportuna.

Por Oscar Figueroa

La Razón