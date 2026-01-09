Cierran paso a ganado del sur del país en Tampico para evitar gusano barrenador

La edil explicó que tras reunirse con el director del rastro, Adelaido Hernández González, se establecieron disposiciones estrictas para evitar la infestación de larvas

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Como medida preventiva ante el riesgo sanitario que representa el gusano barrenador, el rastro municipal de Tampico restringió la introducción de ganado proveniente del sur del país, confirmó este viernes Marta Quiroz Cortez, presidenta de la Comisión de Mercados en el Cabildo.

La edil explicó que tras reunirse con el director del rastro, Adelaido Hernández González, se establecieron disposiciones estrictas para evitar la infestación de larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, parásito que se alimenta de tejido vivo y representa un serio riesgo para la salud animal y humana.

Actualmente no se recibe ganado procedente del sur de la República.

Quiroz Cortez advirtió que el mayor peligro se concentra en los centros de matanza clandestinos, principalmente en el estado vecino de Veracruz, donde no existen controles sanitarios.

Señaló que quienes adquieren carne de esos lugares como comerciantes informales se exponen a riesgos innecesarios, a diferencia del rastro municipal, donde se mantiene vigilancia permanente.

Las medidas ya han tenido impacto: durante diciembre se sacrificaron 712 animales, cifra que se redujo en aproximadamente 30 por ciento debido a la restricción.

Actualmente, el promedio diario oscila entre 70 y 80 cabezas, una baja que, dijo la funcionaria, es preferible antes que comprometer la sanidad.

Finalmente, indicó que la disposición se mantendrá vigente por instrucción directa de los gobiernos estatal y federal, sin una fecha definida para su levantamiento.

Indicó que el ganado que actualmente se sacrifica en Tampico proviene del estado de Nuevo León, cumpliendo con los lineamientos sanitarios establecidos.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón