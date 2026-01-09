Detienen a boxeador acusado de abusar de doctoras en Hospital Infantil

Ciudad Victoria.- La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó la noche del viernes que elementos policiales capturaron a un individuo señalado como sospechoso de haber abusado sexualmente de dos médicas residentes que prestan sus servicios en el Hospital Infantil de Ciudad Victoria.

Las autoridades indicaron que el detenido, identificado como Carlos “La Ranita” “G”, fue llevado ante un juez de control para que se determine su situación jurídica conforme a la ley.

Carlos, según se supo, es boxeador profesional, ex campeón estatal de peso ligero y ex campeón nacional superligero.

Su detención se debe a dos acusaciones por un presunto abuso sexual ocurrido el 30 de diciembre en las instalaciones del Hospital Infantil de Ciudad Victoria, ubicado en la calzada General Luis Caballero.

De acuerdo con las investigaciones, los ilícitos se habrían cometido en un área del hospital donde dos médicas residentes se encontraban descansando.

Se presume que las víctimas pudieron haber sido dormidas con algún tipo de sustancia química, ya que al despertar fueron conscientes del abuso.

Las investigaciones prosiguieron hasta que, finalmente, este viernes la autoridad determinó ordenar la captura del sospechoso.

Por Alfredo Peña